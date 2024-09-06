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Федота-Исаева завоевала вторую медаль Паралимпиады-2024 в фехтовании

Украинская параатлетка стала призеркой в соревновании шпажисток в категории В.
Сегодня, 20:10
Елена Федота-Исаева / Getty Images
Елена Федота-Исаева / Getty Images

Украинская фехтовальщица Елена Федота-Исаева стала двукратной призеркой Паралимпийских игр-2024.

Украинская параатлетка завоевала бронзовую награду в соревнованиях по шпаге на колесных креслах среди женщин в категории В.

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В медальной схватке украинка одержала победу со счетом 15:6 над представительницей Гонконга Тун Нга Тин.

Ранее Федота-Исаева принесла Украине первую медаль в фехтовании на колесных креслах на Паралимпиаде-2024, выиграв в "бронзовом" финале по сабле.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование Паралимпийские игры Паралимпиада-2024

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