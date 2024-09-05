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Ботурчук - двукратный призер Паралимпиады-2024

Бегунья выиграла свое девятое серебро.
Сегодня, 20:37
Оксана Ботурчук / Getty Images
Оксана Ботурчук / Getty Images

В четверг, 5 сентября на Паралимпиаде состоялся финал по бегу на 100 м среди женщин в классе T12.

Украину в этом забеге представляла Оксана Ботурчук, которая ранее взяла бронзовую медаль в забеге на 400 м.

На стометровке же Ботурчук оказалась второй, опередив чемпионку Рио Катрин Мюллер-Роттгарт всего на 0.09 секунды.

Отметим, что для Оксаны это уже пятая подряд Паралимпиада, где украинка выигрывает серебро, а всего у нее уже девять таких медалей.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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