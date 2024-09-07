Украина завоевала сразу две медали в плавании вольным стилем

В субботу, 7 сентября, на Паралимпиаде состоялся финал на плаванию на 200 м вольным стилем в классе S3.

Украину в это заплыве представляли двое спортсменов - Денис Остапченко и Сергей Паламарчук.

Остапченко лидировал на протяжение всей дистанции, но немного сдал в конце и в итоге проиграл турку Умуту Умлу 0.23 секунды, став вторым.

Паламарчуку же пришлось намного сложнее, но он наоборот в конце сумел войти в тройку призеров, отстав от своего соотечественника на 13 секунд.

Таким образом, Украина сумела закрыть программу выступлений по плаванию на Паралимпиаде-2024 двойным подиумом.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!