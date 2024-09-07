Нимченко выиграл уже вторую медаль на Паралимпиаде в Париже

В субботу, 7 сентября, состоялся финал по плаванию комплексом на 200 м в классе SM10.

Украину в этом финале представлял Игорь Нимченко, который ранее уже заработал для команды серебро в плавании батерфляем.

В этот же раз украинец был первым после стартового бассейна, однако с течением времени опускался все ниже, пока не остановился на четвертой позиции.

Однако Нимченко смог обойти представителя Италии и выиграть бронзу со временем 2:13.73.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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