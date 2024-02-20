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Сборная Украины заняла последнее место в группе на ЧМ по настольному теннису

Женская национальная команда провалилась на мировом первенстве.
Сегодня, 10:27
Соломия Братейко / Getty Images
Соломия Братейко / Getty Images

В южнокорейском Бусане с 16 по 25 февраля проходит Чемпионат мира по настольному теннису.

Среди участников группового этапа женских соревнований нашлось место и сборной Украины, которая попала в группу с Чехией, Францией, Хорватией и Египтом.

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В плей-офф выходило три лучших команды и наша сборная до последнего матча сохраняла шансы на проход в следующую стадию, но, в заключительном поединке проиграла аутсайдеру Чехии со счетом 3:1.

От Украины в этом матче принимали участие Соломия Братейко, которая проиграла Гане Мателовой (0:3) и Ждене Блашковой (1:3), Анастасия Дмитренко, которая уступила Екатерине Томановской (0:3) и Вероника Матюнина, которая победила уже упомянутую Мателову (3:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чемпионат мира настольный теннис

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