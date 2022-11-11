Украинка стала чемпионкой по настольному теннису среди паралимпийцев

В пятницу, 11 ноября, в рамках чемпионата мира по настольному теннису среди паралимпийцев, что проходил в Андалусии, победителем стала Марина Литовченко.

В своем классе украинка стала лучшей, завоевав золотую медаль.

Отметим, 27-летняя спортсменка — мастер спорта международного класса. В 2020 году она стала паралимпийской чемпионкой.

Ранее Марина Литовченко выступала в парных соревнованиях с Виктором Дидухом, завоевав серебро. Пара из Украины проиграла в финале спортсменам из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки узнали расписание игр с Японией в Кубке Билли Джин Кинг.