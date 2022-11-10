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Украинские теннисистки узнали расписание игр с Японией в Кубке Билли Джин Кинг

Украинско-японское противостояние пройдет 11-12 ноября в Токио.
Сегодня, 13:12
Украина сыграет с Японией / ФТУ
Украина сыграет с Японией / ФТУ

Состоялась жеребьевка матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией, который будет сыгран 11-12 ноября в Токио.

Противостояние начнется встречей Марты Костюк и Мисаки Дои. Поединок состоится 11 ноября в 08:00 по киевскому времени. Во второй игре первого дня на корт выйдут Катарина Завацкая и Моюка Учиджима.

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В субботу, 12 ноября, Костюк встретится с Учиджимой. Начало игры - в 06:00 по киевскому времени. После Завацкая сыграет с Дои.

В матче парного разряда должны встретиться Костюк/Людмила Киченок и Шуко Аояма/Эна Сибахара, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Победитель этого противостояния сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в следующем году.

Напомним, что в апреле этого года сборная Украины уступила в квалификации соревнований США, не сумев пробиться в финальную часть турнира.

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