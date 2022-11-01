Ястремская из-за болезни не примет участие в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии

Украинка не поможет своей сборной в ближайшем матче.

Федерация тенниса Украины выступила с заявлением касаемо состояния Даяны Ястремская.

Украинка не сможет принять участие в матче за Кубок Билли Джин Кинг "в связи с неожиданной острой болезнью". Вероятно, дело в камнях в почке у спортсменки.

Отметим, времени на полноценную замену нет, поэтому Украину в этом матче будут представлять Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

Матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии состоится 11-12 ноября 2022 года в Токио.

Ранее сообщалось, что экс-первую ракетку мира отстранили от соревнований из-за положительного теста на допинг.