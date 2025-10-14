Энтони Фаулер оценил карьеру Ломаченко после завершения бокса

Британский боксер Энтони Фаулер в своей социальной сети X поделился мыслями о карьере украинского боксера Василия Ломаченко.

"Василий Ломаченко – лучший боксер-любитель всех времен. Жаль, что его профессиональная карьера в боксе была не такой", — написал боксер.

Также Фаулер упомянул бой украинского боксера против Девина Хейни:

"Он всё равно победил Девина Хейни", — заявил Энтони, прикрепив видео с боя.

The best amateur ever @VasylLomachenko shame his pro career wasn’t the same, he still beat Haney https://t.co/DR1XaM3Ymu — Anthony Fowler (@afowler06) October 11, 2025

Напомним, что в 2023 году Ломаченко проиграл единогласным решением Дэвину Хейни.

