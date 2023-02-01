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"Готовы приветствовать пособников террора?": Верняев показал, как российские спортсмены помогают армии оккупантов

Украинский спортсмен в недоумении от намерения МОК допустить к соревнованиям представителей страны-агрессора.
Сегодня, 20:48
Олег Верняев / Getty Images
Олег Верняев / Getty Images

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев показал видео, в котором представители российской оккупационной армии благодарят спортсменов из своей страны за помощь в приобретении оборудования.

Таким образом украинский спортсмен отреагировал на стремление Международного олимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, в частности к Олимпиаде-2024 в Париже.

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"Сборная россии по спортивной гимнастике поддерживает армию страны, которая уничтожает мой родной город, мой родной Донбасс, мою Украину! На видео военные страны-агрессора благодарят российских спортсменов Никиту Нагорного, Давида, Дениса и Артура за приобретенный квадрокоптер и помощь армии. Гимнасты из россии выступают за "русский мир", за геноцид украинского народа, за террор на территории нашего государства.

И неужели этих людей Международный олимпийский комитет хочет допустить к Олимпийским играм-2024 в Париже? Неужели олимпийское сообщество готово приветствовать пособников террора? рф создает угрозу для всего мира, и международное сообщество после трагических событий в Мариуполе, Буче, Днепре и других городах нашей страны должно это понимать!" - написал Верняев в Instagram.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы, вопрос о возвращении которых начал рассматривать МОК.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада война с россией Олег Верняев МОК

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