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"У россиян золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин": Кличко обратился к президенту МОК

Легендарный украинский боксер отреагировал на намерение восстановить в правах спортсменов из страны-агрессора.
Сегодня, 12:45
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сделал обращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Прославленный украинский боксер резко отреагировал на возможное возвращение к соревнованиям российских и белорусских спортменов.

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"Уважаемый Томас Бах. Вы - президент МОК. Вы являетесь представителем всемирных ценностей толерантности и мира. Вы предлагаете разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в Играх в Париже.

Я вам говорю, что сегодня россияне - олимпийские чемпионы в преступлениях против мирного населения. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете соучастником этой отвратительной войны", - заявил Кличко.

Напомним, ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы, вопрос о возвращении которых начал рассматривать МОК.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко война с россией МОК Томас Бах

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