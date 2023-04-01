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Украинец Марусяк завершил сезон с тремя национальными рекордами в прыжках с трамплина

Украинский спортсмен стал 18-м на этапе в словенской Планице с полетом на 213,5 м.
Сегодня, 15:40
Евгений Марусяк / Getty Images
Евгений Марусяк / Getty Images

Украинец Евгений Марусяк побил несколько рекордов на предпоследнем этапе Кубка мира в словенской Планице по прыжках с трамплина.

Украинский спортсмен продемонстрировал результат 213,5 метра, улучшив свой же недавний национальный рекорд, который он установил в квалификации - 211 метров.

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Это позволило Марусяку в итоге занять 18-е место, что также является лучшим в истории Украины результатом на Кубке мира. Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Шумбарцу, который стал 21-м в 2010 году в японском Саппоро.

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Планица (Словения)

  1. Штефан Крафт (Австрия) - 240,5 очков (239,5 м)
  2. Анже Ланишек (Словения) - 234,7 (236,0 м)
  3. Петр Жила (Польша) - 233,3 (234 м)
    ...

18. Евгений Марусяк (Украина) - 199,1 (213,5 м)

Для украинского спортсмена этот старт стал последним в нынешнем сезоне, поскольку в заключительных личных соревнованиях выступят 30 лучших в общем зачете Кубка мира.

Марусяк завершил сезон на 54-м месте в общем зачете Кубка мира, что также стало лучшим результат в истории Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прыжки с трамплина Евгений Марусяк

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