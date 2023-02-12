Украина впервые в истории одержала победу на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина

Украинец Евгений Марусяк одержал победу на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина в немецком Клингентале.

Это достижение стало историческим для Украины - первым на подобных соревнованиях.

Марусяк лидировал после первой попытки, выполнив прыжок на 138 метров и получив за него 135.6 балла. В финальном раунде 22-летний украинский спортсмен закрепил свой успех, снова продемонстрировав лучший результат - прыжок на 135.5 метров, который оценили в 130.8 балла.

В итоге украинец с показателем 266.4 балла в сумме уверенно завоевал золотую медаль, опередив ближайшего преследователя в лице швейцарца Ремо Имхофа на 17.2 балла.

Прыжки с трамплина

Континентальный кубок

Клингенталь (Германия)

Евгений Марусяк (Украина) 266.4 Ремо Имхоф (Швейцария) 249.2 (+17.2) Бенджамин Эствольд (Норвегия) 247.6 (+18.8)

Напомним, что в 2022 году Марусяк впервые выступил на Олимпийских играх, где его лучшим результатом было 47-е место на нормальном трамплине.