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Украина впервые в истории одержала победу на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина

Дебютную украинскую золотую медаль завоевал Евгений Марусяк.
Сегодня, 15:55
Евгений Марусяк / Getty Images
Евгений Марусяк / Getty Images

Украинец Евгений Марусяк одержал победу на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина в немецком Клингентале.

Это достижение стало историческим для Украины - первым на подобных соревнованиях.

Марусяк лидировал после первой попытки, выполнив прыжок на 138 метров и получив за него 135.6 балла. В финальном раунде 22-летний украинский спортсмен закрепил свой успех, снова продемонстрировав лучший результат - прыжок на 135.5 метров, который оценили в 130.8 балла.

В итоге украинец с показателем 266.4 балла в сумме уверенно завоевал золотую медаль, опередив ближайшего преследователя в лице швейцарца Ремо Имхофа на 17.2 балла.

Прыжки с трамплина
Континентальный кубок
Клингенталь (Германия)

  1. Евгений Марусяк (Украина) 266.4
  2. Ремо Имхоф (Швейцария) 249.2 (+17.2)
  3. Бенджамин Эствольд (Норвегия) 247.6 (+18.8)

Напомним, что в 2022 году Марусяк впервые выступил на Олимпийских играх, где его лучшим результатом было 47-е место на нормальном трамплине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прыжки с трамплина Евгений Марусяк

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