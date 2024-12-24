"Ужасная стратегия на бой": Али Башир оценил реванш Усика и Фьюри

Авторитетный тренер Джеймс Али Башир поделился мнением о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, украинец добыл уверенную победу, ведь британец провалил реванш.

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"Это не был близкий бой. Усик легко победил Фьюри. Я даже не могу отдать Тайсону четыре раунда.

Моментами Тайсон вообще был растерян и просто не знал, что делать. У него была ужасная стратегия на бой", - приводит слова тренера Seconds Out.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей - 116:112, 116:112, 116:112.

Напомним, украинец отстранен от бокса после победы над Фьюри.

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