"Ужасная стратегия на бой": Али Башир оценил реванш Усика и Фьюри
Наставник назвал свой счет исторического поединка.
Авторитетный тренер Джеймс Али Башир поделился мнением о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам специалиста, украинец добыл уверенную победу, ведь британец провалил реванш.
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"Это не был близкий бой. Усик легко победил Фьюри. Я даже не могу отдать Тайсону четыре раунда.
Моментами Тайсон вообще был растерян и просто не знал, что делать. У него была ужасная стратегия на бой", - приводит слова тренера Seconds Out.
Усик победил Фьюри единогласным решением судей - 116:112, 116:112, 116:112.
Напомним, украинец отстранен от бокса после победы над Фьюри.
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