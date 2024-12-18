Усик рассказал, вернется ли Ломаченко в бокс

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик поделился мнением о будущем украинского боксера Василия Ломаченко.

По словам Александра, его соотечественник может провести поединок с Джервонтой Дэвисом.

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"Увидим ли мы еще Ломаченко? Возможно. Его поединок против Джервонты Дэвиса? Все возможно, я не знаю", - приводит слова Александра Fight Hub TV.

Свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года – победил Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе по версии IBF.

Ранее Кличко оценил вероятность боя с Усиком.

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