Усик рассказал, вернется ли Ломаченко в бокс
Александр назвал вероятного соперника.
Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик поделился мнением о будущем украинского боксера Василия Ломаченко.
По словам Александра, его соотечественник может провести поединок с Джервонтой Дэвисом.
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"Увидим ли мы еще Ломаченко? Возможно. Его поединок против Джервонты Дэвиса? Все возможно, я не знаю", - приводит слова Александра Fight Hub TV.
Свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года – победил Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе по версии IBF.
Ранее Кличко оценил вероятность боя с Усиком.
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