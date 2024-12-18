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"Его нокаутируют": Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Дерек отметил проблемы претендента на чемпионство.
Сегодня, 08:09
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением относительно реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, его соотечественник имел проблемы во время подготовки к реваншу, что скажется в ринге.

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"Я не думаю, что Тайсон был на 100% готов в первом бою. У него было огромное рассечение. Он не спарринговал так, как хотел, и он был недостаточно подготовлен. 

Усик нокаутирует его в этот раз, отношения Тайсона с тренером Шугар Хиллом угасают", - приводит слова Дерека The Ring.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик пообещал сюрприз Фьюри.

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