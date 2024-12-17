"Мне следовало заплатить штраф": Фьюри сожалеет, что поспешил с первым боем против Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри предполагает, что ему стоило отложить первый бой против нынешнего обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, даже выплатив штраф за очередной перенос.

Британский боксер считает, что полученное рассечение помешало ему хорошо подготовиться к поединку.

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"В этот раз все было намного проще. Я много спарринговал и смог нормально тренироваться. Тогда как раньше, не секрет, что я провел не так много спаррингов, потому что у меня было огромное рассечение возле глаза.

Если рассуждать здраво, то, вероятно, мне следовало немного отложить тот бой и заплатить десять миллионов фунтов штрафа. Но теперь это не имеет значения, потому что мы здесь, и я собираюсь выполнить свою работу в субботу вечером", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Фьюри заговорил о трилогии с Усиком, но сомневается в украинце.

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