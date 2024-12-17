"Это он не захочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком, но сомневается в украинце
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о вероятности трилогии с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.
Британский боксер заверил, что он будет готов пойти на третий бой, но усомнился в желании украинского соперника, после того что он устроит ему в реванше.
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"Безусловно, я не уйду после этого. Ни за что. Я закончу после этого? Ни за что. Но после того, что я собираюсь с ним сделать, устроив жесткое избиение в субботу вечером, это он не захочет трилогии.
Я открыт к трилогии, потому что у всех великих соперников есть трилогии. Это факт. Но после того, что я сделаю, он не захочет трилогии", - сказал Фьюри в комментарии TNT Sports.
Tyson Fury eyeing Trilogy with Oleksandr Usyk…but “it’s going to be that bad of a beating, he won’t want one!”#Usyk2Fury | Saturday | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/xn85V5NLHU pic.twitter.com/MikaLabPtK— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 17, 2024
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.
Ранее Фьюри назвал свой вес на реванш с Усиком.
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