"Это он не захочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком, но сомневается в украинце

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о вероятности трилогии с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер заверил, что он будет готов пойти на третий бой, но усомнился в желании украинского соперника, после того что он устроит ему в реванше.

"Безусловно, я не уйду после этого. Ни за что. Я закончу после этого? Ни за что. Но после того, что я собираюсь с ним сделать, устроив жесткое избиение в субботу вечером, это он не захочет трилогии.

Я открыт к трилогии, потому что у всех великих соперников есть трилогии. Это факт. Но после того, что я сделаю, он не захочет трилогии", - сказал Фьюри в комментарии TNT Sports.

