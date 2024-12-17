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"Это он не захочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком, но сомневается в украинце

Британец оставил грозное послание сопернику, выразив готовность к третьему бою после реванша.
Сегодня, 18:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о вероятности трилогии с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер заверил, что он будет готов пойти на третий бой, но усомнился в желании украинского соперника, после того что он устроит ему в реванше.

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"Безусловно, я не уйду после этого. Ни за что. Я закончу после этого? Ни за что. Но после того, что я собираюсь с ним сделать, устроив жесткое избиение в субботу вечером, это он не захочет трилогии.

Я открыт к трилогии, потому что у всех великих соперников есть трилогии. Это факт. Но после того, что я сделаю, он не захочет трилогии", - сказал Фьюри в комментарии TNT Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри назвал свой вес на реванш с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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