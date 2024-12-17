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Ювентус разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В следующем туре туринцев уже ждет Эмполи.
Вчера, 23:53
Франсишку Консейсау / Getty Images
Франсишку Консейсау / Getty Images

Во вторник, 17 декабря, Ювентус принимал дома Кальяри в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Гости практически сразу потеряли несколько очень опасных возможностей открыть счет. И после этого игра успокоилась почти до самого конца первого тайма, когда Влахович наконец открыл счет в матче мощным ударом от правой штанги.

Со стартом второго тайма Кальяри получил еще два гола - Копмейнерс забил идеальным ударом со штрафного, а затем Влахович оформил дубль, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

После этого гости постарались прибавить и отыграться, из-за чего Ювентус все чаще стал находить лазейки в обороне соперника. В итоге на 80-й минуте Консейсау мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади, а на 89-й Гонаслес поставил точку в матче, доведя счет до разгромного.

В четвертьфинале команду Тьяго Мотты попробует обыграть Эмполи.

Статистика матча Ювентус - Кальяри 1/8 финала Кубка Италии

Ювентус - Кальяри 4:0
Голы: Влахович, 44, Копмейнерс, 53, Консейсау, 80, Гонсалес, 89

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 27 - 12
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 5 - 2
Фолы: 9 - 9

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