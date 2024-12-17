Ювентус разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Во вторник, 17 декабря, Ювентус принимал дома Кальяри в рамках 1/8 финала Кубка Италии.
Гости практически сразу потеряли несколько очень опасных возможностей открыть счет. И после этого игра успокоилась почти до самого конца первого тайма, когда Влахович наконец открыл счет в матче мощным ударом от правой штанги.
Со стартом второго тайма Кальяри получил еще два гола - Копмейнерс забил идеальным ударом со штрафного, а затем Влахович оформил дубль, но взятие ворот отменили из-за офсайда.
После этого гости постарались прибавить и отыграться, из-за чего Ювентус все чаще стал находить лазейки в обороне соперника. В итоге на 80-й минуте Консейсау мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади, а на 89-й Гонаслес поставил точку в матче, доведя счет до разгромного.
В четвертьфинале команду Тьяго Мотты попробует обыграть Эмполи.
Статистика матча Ювентус - Кальяри 1/8 финала Кубка Италии
Ювентус - Кальяри 4:0
Голы: Влахович, 44, Копмейнерс, 53, Консейсау, 80, Гонсалес, 89
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 27 - 12
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 5 - 2
Фолы: 9 - 9
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