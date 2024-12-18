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Барселона поставила ультиматум двум своим звездам

Рональд Араухо и Френки де Йонг должны подписать новые контракты.
Сегодня, 00:35
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Барселона выставила ультиматумы Рональду Араухо и Френки де Йонгу, пишет Diario Sport.

По информации издания, клуб предпредил обоих игроков, что, если те не подпишут новые контракты, они будут выставлены на трансфер.

Времени для подписания Барселона дала до конца сезона, что подразумевает, что игроки могут быть проданы лишь летом.

При этом оба игрока положительно отреагировали на проблему, оба готовы вести переговоры и также оба хотят остаться в клубе.

Кроме того, каталонцы почти согласовали новые контракты с Педри и Гави, а потому клуб может сосредоточиться на других проблемах.

Ранее также Ламин Ямаль вошел в команду года по версии FIFA The best 2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг Рональд Араухо

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