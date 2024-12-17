Мудрик воспользуется помощью компании, которая ранее помогла другому звездному футболисту

Михаил Мудрик решил обратиться за помощью к компании, которая уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, пишет The Telegraph.

Напомним, украинец провалил допинг-пробу и пока временно отстранен от футбола. При этом Михаилу грозит длительная дисквалификация.

Чтобы попытаться решить эту проблему Мудрик обратился к Morgan Sports Law.

Эта компания заработала себя имя во время предыдущего крупного допингового скандала с участием Поля Погба. Юристам удалось скоратить дисквалификацию француза с четырех лет до восемнадцати меясцев.

Ранее также Георгий Судаков поддержал Михаила Мудрика.

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