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Мудрик воспользуется помощью компании, которая ранее помогла другому звездному футболисту

Ранее Morgan Sports Law спасли Поля Погба.
Вчера, 22:02
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик решил обратиться за помощью к компании, которая уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, пишет The Telegraph.

Напомним, украинец провалил допинг-пробу и пока временно отстранен от футбола. При этом Михаилу грозит длительная дисквалификация.

Чтобы попытаться решить эту проблему Мудрик обратился к Morgan Sports Law.

Эта компания заработала себя имя во время предыдущего крупного допингового скандала с участием Поля Погба. Юристам удалось скоратить дисквалификацию француза с четырех лет до восемнадцати меясцев.

Ранее также Георгий Судаков поддержал Михаила Мудрика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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