Мудрик воспользуется помощью компании, которая ранее помогла другому звездному футболисту
Ранее Morgan Sports Law спасли Поля Погба.
Михаил Мудрик решил обратиться за помощью к компании, которая уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, пишет The Telegraph.
Напомним, украинец провалил допинг-пробу и пока временно отстранен от футбола. При этом Михаилу грозит длительная дисквалификация.
Чтобы попытаться решить эту проблему Мудрик обратился к Morgan Sports Law.
Эта компания заработала себя имя во время предыдущего крупного допингового скандала с участием Поля Погба. Юристам удалось скоратить дисквалификацию француза с четырех лет до восемнадцати меясцев.
Ранее также Георгий Судаков поддержал Михаила Мудрика.
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