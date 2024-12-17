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"Оставайся сильным": Судаков поддержал Мудрика после проваленного допинг-теста

Игрок Шахтера обратился к своему другу в скандальной ситуации.
Сегодня, 16:32
Михаил Мудрик и Георгий Судаков / Getty Images
Михаил Мудрик и Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков отреагировал на информацию о проваленном тесте на допинг вингером Челси Михаилом Мудриком.

Украинский футболист в соцсети высказал поддержку своему другу.

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"Хочу поддержать своего друга Михаила Мудрика.

Мы вместе мечтали, мечтаем и будем мечтать. Оставайся сильным", - написал Судаков в Instagram.

Ранее Мудрик сам сделал заявление по поводу положительной пробы на запрещенные вещества.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси шахтер допинг Михаил Мудрик Георгий Судаков

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