"Оставайся сильным": Судаков поддержал Мудрика после проваленного допинг-теста
Игрок Шахтера обратился к своему другу в скандальной ситуации.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков отреагировал на информацию о проваленном тесте на допинг вингером Челси Михаилом Мудриком.
Украинский футболист в соцсети высказал поддержку своему другу.
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"Хочу поддержать своего друга Михаила Мудрика.
Мы вместе мечтали, мечтаем и будем мечтать. Оставайся сильным", - написал Судаков в Instagram.
Ранее Мудрик сам сделал заявление по поводу положительной пробы на запрещенные вещества.
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