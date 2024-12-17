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Мудрика временно отстранили от футбола

К игроку Челси применили предварительные санкции за проваленный допинг-тест в соответствии с правилами FA.
Сегодня, 14:11
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик был временно отстранен от футбола после обнародования информации о его положительном результате теста на допинг.

Соответствующее уведомление 23-летний игрок получил от Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщает The Times.

Согласно правилам FA, футболист, которого подозревают в употреблении запрещенных веществ, на время расследования должен быть временно отстранен. Также ему предоставляется возможность дать объяснения к принятию любого решения об обвинении.

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Челси в сложившейся ситуации начал собственное расследование, но поддерживает игрока, который также полностью сотрудничает с клубом.

Препаратом, который был обнаружен в организме Мудрика, вероятно, является мельдоний. Предполагается, что игрок мог провалить допинг-тест после матча за сборную Украины в ноябре.

Ранее Мудрик сам сделал заявление по поводу положительной пробы на запрещенные вещества.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси допинг ФА Михаил Мудрик

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