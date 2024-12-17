Рэшфорд: Я готов к новому вызову

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэфшорд допустил свой уход из клуба.

Напомним, накануне матча с Сити форвард не попал в заявку, а после него стало известно, что клуб хочет избавиться от игрока.

Аморим недоволен отношением Рэшфорда к делу, а также его поведением вне поля. Руководство клуба полностью поддерживает решение тренера, а сам Рэшфорд, похоже, тоже не против резко повернуть свою карьеру.

"Лично я думаю, что готов к новому вызову, следующим шагам. Когда я буду уходить, это произойдет "без обид". Вы не получите от меня никаких негативных комментариев насчет МЮ. Такой вот я человек.

Если я знаю, что ситуация и так скверная, то не стану делать ее еще хуже. Я видел, как уходили другие, и не хочу поступать так же. Когда уйду – я сделаю заявление, и на этом все", - цитирует Рэшфорда Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что Рэшфордом интересуются саудовские клубы.

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