Саудовские клубы могут подписать проблемную звезду Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд может отправиться в Саудовскую Аравию, пишет talkSPORT.

Напомним, игрок не попал в заявку на матч с Манчестер Сити, а позднее ряд изданий стали утверждать, что Аморим намерен избавиться от Рэшфорда.

Клуб недоволен его игровой формой, поведением вне поля, а также отношением к футболу. Рэтклифф, как утверждается, уже поддержал продажу игрока.

Однако результаты Маркуса и его зарплата делают продажу игрока проблемной не только в январе, но и в принципе.

Однако, как утверждает издание, саудовские клубы готовы пригласить звездного вингера. В частности, Аль-Иттихад уже начал изучать возможный трансфер.

Ранее также сообщалось, что Неймар намерен покинуть Аль-Хиляль.

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