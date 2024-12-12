Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

В четверг, 12 декабря, Сосьедад принимает дома киевское Динамо в рамках 6-го тура Лиги Европы.

Уже на 19-й минуте Денис Попов привез пенальти в свои ворота. Бущан справился с ударом Оярсабаля, но испанец был первым же на добивании и открыл счет.

Вскоре хозяева провели отличную атаку, по итогу которой Бекер мощным ударом расстрелял ворота киевлян. А еще до конца тайма Оярсабаль сам прорвался в штрафной и оформил дубль.

Первый гол Оярсабаля

Гол Бекера

Второй гол Оярсабаля

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