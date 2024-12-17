Винисиус: Да, я лучший игрок мира

Вингер Реала Винисиус Жуниор сделал заявление после победы на FIFA The best 2024.

Напомним, бразилец на пять очков обошел Родри и стал лучшим игроком мира в 2024 году.

После этого Винисиус опубликовал довольно дерзкое заявление в своих социальных сетях.

"Veni, vidi, vici

Сегодня я пишу тому маленькому мальчику, который наблюдал, как многие его кумиры поднимают этот приз. Его время пришло. Вернее, пришло мое время. Время сказать: да, я лучший игрок мира, и за это я упорно боролся.

Они пытались и пытаются принизить меня, обесценить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести.

Когда я жил в Сан-Гонсалу, системе было наплевать на меня. Она почти поглотила меня.

Я победил ради себя, ради семьи. На этом пути меня поддерживали Фламенго, Реал, сборная Бразилии, сотни моих партнеров, люди, которые сопровождают меня каждый день в рутине, те, кто восхищается мной. Лучшим игроком на свете", - написал бразилец.

Ранее также стало известно, за кого голосовали представилители Украины.

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