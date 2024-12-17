Сборная Украины одержала вторую победу на квалификации Евро-2026

Сборная Украины по футзалу вторую победу в рамках квалификации Евро-2026.

Во вторник, 17 декабря, подопечные Александра Косенко сумели уверенно обыграть Румынию.

Уже на 11-й минуте Михаил Зварич открыл счет, завершив классную комбинационную атаку нашей команды. А вскоре Назар Швед забил еще один гол, воспользовавшись ошибкой кипера.

После этой победы сборная Украины единолично возглавила группу 1, опередив Румынию на три очка. А следующий матч запланирован аж на 31 января 2025 года.

Квалификация Евро-2026. 2-й тур

Румыния - Украина 0:2

Голы: Зварич, 11, Швед, 13

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