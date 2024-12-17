НБА анонсировала целый минитурнир во время Матча всех звезд-2025

Теперь зрители увидят три матча вместо одного.

Матч Всех Звезд состоится в формате мини-турнира с участием четырех команд: три команды звездных баскетболистов и 4-я команда - победители матча молодых Звезд.

Составы "звездных" команд будут определяться через драфт, а генеральными менеджерами команд станут ведущие баскетбольного шоу на TNT Чарльз Баркли, Кенни Смит и Шакил О'Нил.

Сам драфт состоится 6 февраля, за десять дней до МВЗ.

Мини-турнир будет состоять из трех матчей: двух полуфиналов и финала. В первом полуфинале встретятся две "звездные" команды, а во втором "звездная" и победители матча "молодых звезд". Победители пар сыграют в финале.

Каждая встреча продлится до того момента, когда одна из команд наберет 40 очков. Игроки команды победителя получат по 125 тысяч долларов каждый, финалисты по 50 тысяч, а полуфиналисты по 25 тысяч.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок сборной Латвии покончил жизнь самоубийством.

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