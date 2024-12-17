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Баскетбол

Бывший игрок сборной Латвии совершил самоубийство - он развелся со скандальной украинской певицей

Янис Тимма был найден мертвым в москве.
Сегодня, 09:00
Янис Тимма / FIBA
Янис Тимма / FIBA

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в москве.

Как сообщает BasketNews, 32-летнего спортсмена нашли в одной из гостинниц столицы рф.

9 декабря Янис официально развелся с украинской певице Анной Седоковой, которая проживает в россии и никак не осудила полномасштабное вторжение в Украину.

Пара была в отношениях с лета 2019 года, через год они поженились. У пары общих детей не было.

Отметим, что первым мужем Анны был футболист киевского Динамо Валентин Белькевич. В браке они состояли с июня 2004 по январь 2006.

Ранее сообщалось, что болельщик Манчестер Сити умер перед матчем с Юнайтед.

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