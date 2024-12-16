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Болельщик Манчестер Сити умер перед матчем с Юнайтед

Трагическое событие произошло перед манчестерским дерби.
Вчера, 21:36
Болельщики Манчестер Сити / Getty Images
Болельщики Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 16-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити дома проиграл Манчестер Юнайтед (1:2).

Как сообщает Manchester Evening News, инцидент произошел за несколько минут до начала игры.

Болельщик потерял сознание и упал. Стюарды оказывали ему помощь примерно в течение 20 минут, а затем его забрала в больницу. 

Медицинские работники оказывали ему помощь, но спасти не сумели.

Отметим, что Гвардиола обвинил себя в неудачах Ман Сити.

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