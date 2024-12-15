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Гвардиола обвинил себя в неудачах Ман Сити

Пеп нашел мужество не возлагать вину на игроков.
Вчера, 21:50
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о неудачах своей команды на фоне очередного поражения в матче с Ман Юнайтед.

По словам испанца, именно он виноват в том, что его команда никак не может показать свой лучший футбол.

«Я босс. Я менеджер. Я должен найти решение. Я недостаточно хорошо выполняю свою работу.

Все очень просто. Я не справляюсь, это правда.

Я догадывался, что этот сезон будет тяжелым и всегда говорил об этом, но я не думал, что он будет настолько тяжелым», - приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун.

Отметим, Ман Сити вел в матче против МЮ до 88-ой минуты, но затем Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а через минуту Амад Диалло забил второй.

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