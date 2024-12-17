"В этот раз у меня нет рассечения": Фьюри рассказал, что собирается сделать с Усиком в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри озвучил задачу на реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер заявил, что намерен уверенно разобраться со своим украинским соперником.

Читай также: Фьюри назвал свой вес на реванш с Усиком

"У меня никогда не было цели стать абсолютным чемпионом. Это не было моей миссией. Это было миссией других людей. Моя миссия - разбить лицо этого заср*нца в субботу вечером. Он ни за что меня не победит. Никогда.

В этот раз у меня нет рассечения, о котором я бы беспокоился. Я спарринговал, я могу делать все что угодно. Я никогда в жизни не был настолько уверен в том, что разобью лицо какому-то заср*нцу. И я сделаю это с ним в субботу", - приводит слова Фьюри Eurosport со ссылкой на TNT Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее промоутер Усика назвал единственный шанс, при котором Тайсон победит украинца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!