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"В этот раз у меня нет рассечения": Фьюри рассказал, что собирается сделать с Усиком в реванше

Британский боксер серьезно настроен на повторный бой с украинцем.
Сегодня, 15:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри озвучил задачу на реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер заявил, что намерен уверенно разобраться со своим украинским соперником.

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"У меня никогда не было цели стать абсолютным чемпионом. Это не было моей миссией. Это было миссией других людей. Моя миссия - разбить лицо этого заср*нца в субботу вечером. Он ни за что меня не победит. Никогда.

В этот раз у меня нет рассечения, о котором я бы беспокоился. Я спарринговал, я могу делать все что угодно. Я никогда в жизни не был настолько уверен в том, что разобью лицо какому-то заср*нцу. И я сделаю это с ним в субботу", - приводит слова Фьюри Eurosport со ссылкой на TNT Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее промоутер Усика назвал единственный шанс, при котором Тайсон победит украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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