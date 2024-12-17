Промоутер Усика назвал единственный шанс, при котором Тайсон победит украинца
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о реванше украинца с Тайсоном Фьюри.
Функционер допустил, что британец может победить, если ему улыбнется удача.
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"Я положу руку на сердце и скажу вам прямо: если Тайсон Фьюри победит, то это будет исключительно совпадение или случайность.
Согласно мнению всех аналитиков, Александр Усик должен победить во втором поединке", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик победил решением судей.
Ранее промоутер назвал задачу Фьюри на реванш с Усиком.
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