Промоутер Усика назвал единственный шанс, при котором Тайсон победит украинца

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о реванше украинца с Тайсоном Фьюри.

Функционер допустил, что британец может победить, если ему улыбнется удача.

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"Я положу руку на сердце и скажу вам прямо: если Тайсон Фьюри победит, то это будет исключительно совпадение или случайность.

Согласно мнению всех аналитиков, Александр Усик должен победить во втором поединке", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик победил решением судей.

Ранее промоутер назвал задачу Фьюри на реванш с Усиком.

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