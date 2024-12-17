Промоутер назвал задачу Фьюри на реванш с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу реванша чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Специалист считает, что британец должен разрушить инициативу со стороны украинца.

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"Тайсон должен сделать так, чтобы в этот раз не было никаких сомнений. Он перебоксировал Усика в первой половине прошлого боя и выиграл последний раунд на судейских записках.

Но ему нужно решительно завершить дело. Я думаю, что он может перебоксировать его снова, но главное – не дать Усику войти в его ритм", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик победил решением судей.

Ранее Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко.

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