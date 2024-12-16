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Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко

Британец хочет получить достойную награду.
Вчера, 23:14
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу Владимира Кличко.

Британец заявил, что проведет реванш с украинцем, если получит отличное финансовое предложение.

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"Удачи этому парню во всем, что он захочет сделать. Я говорил Владимиру, что он слишком старый, 11 лет назад, когда ему было 37. Так что он однозначно стар сейчас, в 48 лет. Это точно, без вопросов.

Мой реванш с Кличко? Я дерусь за награду. Покажите мне деньги", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Ранее Климас назвал соперника Усика после реванша с Фьюри.

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