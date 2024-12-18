"Секретный план": Усик пообещал сюрприз Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался про реванш с Тайсоном Фьюри.

По словам украицна, он намерен удивить своего соперника в ринге.

Читай также: "Мне следовало заплатить штраф": Фьюри сожалеет, что поспешил с первым боем против Усика

"Это будет отличный бой. Я чувствую, что победа будет за мной. Результат будет таким же, потому что это мой план.

Возможно, у нас есть новая стратегия на этот поединок, потому что мы работали над этим. Мы немного знаем, что нужно делать, потому что смотрели бой. У меня есть новый секретный план", - отметил Усик Boxing News 24.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри назвал свой вес на реванш с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!