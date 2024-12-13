Беринчик узнал имя следующего соперника и дату боя

Чемпион мира в легком весе по версии WBO украинец Денис Беринчик проведет поединок против первого номера рейтинга американца Кишон Дэвис.

Боксеры достигли соглашения по поединку, сообщил инсайдер Майк Копинджер.

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Официальное объявление должно произойти несколько позже. Само сражение должно состояться 14 февраля следующего года на легендарной арене Madison Square Garden Hula Theater в Нью-Йорке.

"Бой станет главным событием шоу Top Rank Boxing on ESPN в День святого Валентина. Это первый титульный бой для Кишона", - сообщил Коппинджер в X (бывший Twitter).

25-летний Дэвис провел 12 поединков на профессиональном уровне и выиграл каждый из них (восемь раз нокаутом).

Напомним, что Беринчик должен был провести бой в андеркарде боя Усик - Фьюри, но позже стало известно что этого не произойдет, а там будет драться другой украинец.

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