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Беринчик узнал имя следующего соперника и дату боя

Украинский чемпион будет защищать титул.
Сегодня, 10:59
ESPN
ESPN

Чемпион мира в легком весе по версии WBO украинец Денис Беринчик проведет поединок против первого номера рейтинга американца Кишон Дэвис.

Боксеры достигли соглашения по поединку, сообщил инсайдер Майк Копинджер.

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Официальное объявление должно произойти несколько позже. Само сражение должно состояться 14 февраля следующего года на легендарной арене Madison Square Garden Hula Theater в Нью-Йорке.

"Бой станет главным событием шоу Top Rank Boxing on ESPN в День святого Валентина. Это первый титульный бой для Кишона", - сообщил Коппинджер в X (бывший Twitter).

25-летний Дэвис провел 12 поединков на профессиональном уровне и выиграл каждый из них (восемь раз нокаутом).

Напомним, что Беринчик должен был провести бой в андеркарде боя Усик - Фьюри, но позже стало известно что этого не произойдет, а там будет драться другой украинец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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