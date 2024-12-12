iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш против Фьюри

В аеропорту чемпиона встретили украинские фанаты.
Сегодня, 21:12
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (22-0, 14 КО) вместе с командой прибыл в Эр-Рияд.

Напомним, что 21 декабря состоится реванш между украинским чемпионом и Тайсоном Фьюри.

В аэропорту Усика встретила толпа с украинскими флагами, которая начала скандировать имя боксера.

Перед тем, как сесть в машину, Александр обернулся к фанатам и поблагодарил их за поддержку.

Ранее также стало известно, что Фьюри также отправился в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Фьюри синхронно с Усиком завершил подготовку к реваншу Фьюри синхронно с Усиком завершил подготовку к реваншу
Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри
"Мир любит сильных": Укрпочта выпустила марку в честь Усика "Мир любит сильных": Укрпочта выпустила марку в честь Усика
"Оба теперь знают друг друга": Президент WBC высказался о реванше Усик - Фьюри "Оба теперь знают друг друга": Президент WBC высказался о реванше Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Лига конференций22:11
Лига конференций: Челси комфортно обыграл Астану, Фиорентина "поиздевалась" над ЛАСКом
Лига Европы22:02
Лига Европы: Манчестер Юнайтед обыграл Викторию, Рома - Брагу, а Динамо встречается с Реал Сосьедадом
Олимпийские виды22:00
Чемпионат мира по плаванию: Науменко не смог пройти в финал комплексного плавания
Лига Европы21:50
Реал Сосьедад - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы21:46
Манчестер Юнайтед в напряженном матче одолел Викторию Пльзень в напряженном матче
Теннис21:46
Ястремская неожиданно проиграла Монне и вылетела с турнира во Франции
Лига Европы21:40
Рома легко одолела Брагу и без помощи Довбика
Бокс21:12
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш против Фьюри
Европа20:59
Экс-форвард Динамо: Я бы не вернулся в Украину во время войны ни за какие деньги
Формула 120:30
В Формуле-1 появится первая женщина на должности гоночного инженера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK