Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш против Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (22-0, 14 КО) вместе с командой прибыл в Эр-Рияд.

Напомним, что 21 декабря состоится реванш между украинским чемпионом и Тайсоном Фьюри.

В аэропорту Усика встретила толпа с украинскими флагами, которая начала скандировать имя боксера.

Перед тем, как сесть в машину, Александр обернулся к фанатам и поблагодарил их за поддержку.

Ранее также стало известно, что Фьюри также отправился в Саудовскую Аравию.

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