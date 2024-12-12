Фьюри синхронно с Усиком завершил подготовку к реваншу

Британец после тренировочного лагеря отправляется в Саудовскую Аравию на бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) и обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик (22-0, 14 КО) 21 декабря сойдутся в ринге в реванше.

Сегодня стало известно, что украинский боксер закрыл свой тренировочный лагерь за девять дней до повторного боя, после чего аналогичная информация поступила и со стороны британца.

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О завершении подготовки к реваншу, которая проходила на Мальте, сообщили в команде "Цыганского короля".

"Трудная работа выполнена. Следующая остановка - Рияд", - написал представитель команды Фьюри в Instagram, опубликовав фото из тренировочного лагеря.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

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