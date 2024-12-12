Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри

Украинский чемпион с командой отправляется на место проведения второго боя с британцем.

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) вскоре встретится в ринге в реванше с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

От начала сентября украинский чемпион активно готовился в Испании к повторному противостоянию с британцем, а сегодня завершил тренировочный лагерь.

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Теперь украинец отправляется на место будущего поединка, о чем сообщил директор команды боксера Сергей Лапин.

"Тренировочный лагерь завершен. Наша команда направляется в Рияд", - написал Лапин в Instagram.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

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