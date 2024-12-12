iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри

Украинский чемпион с командой отправляется на место проведения второго боя с британцем.
Сегодня, 14:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) вскоре встретится в ринге в реванше с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

От начала сентября украинский чемпион активно готовился в Испании к повторному противостоянию с британцем, а сегодня завершил тренировочный лагерь.

Читай также: Фьюри готовится к реваншу с Усиком с россиянином, поддерживающим войну против Украины

Теперь украинец отправляется на место будущего поединка, о чем сообщил директор команды боксера Сергей Лапин.

"Тренировочный лагерь завершен. Наша команда направляется в Рияд", - написал Лапин в Instagram.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Мир любит сильных": Укрпочта выпустила марку в честь Усика "Мир любит сильных": Укрпочта выпустила марку в честь Усика
"Оба теперь знают друг друга": Президент WBC высказался о реванше Усик - Фьюри "Оба теперь знают друг друга": Президент WBC высказался о реванше Усик - Фьюри
Бывший промоутер Кличко рассказал, с кем тот точно не подерется в случае возвращения Бывший промоутер Кличко рассказал, с кем тот точно не подерется в случае возвращения
Шахматы: Гукеш стал новым чемпионом мира, отобрав титул у Лиженя Шахматы: Гукеш стал новым чемпионом мира, отобрав титул у Лиженя
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Шахматы16:10
Шахматы: Гукеш стал новым чемпионом мира, отобрав титул у Лиженя
Лига Чемпионов15:45
Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2024/25: Ливерпуль и Арсенал - главные фавориты
Бокс15:28
"Будет совершенно другой бой, чем с Чжилеем": Паркер раскрыл план на поединок с Дюбуа
Европа14:59
Дело об изнасиловании, с которым связывали Мбаппе, закрыто
Олимпийские виды14:58
Чемпионат мира по плаванию: Науменко вышел в полуфинал, остальные не преодолели квалификацию
Украина14:23
В УПЛ состоялась четвертая тренерская отставка, уволили одного из тренеров-легионеров
Бокс14:20
Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри
Лига Европы14:06
Реал Сосьедад - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Киберспорт13:51
Perfect World Shanghai Major 2024: The Mongolz проиграли MOUZ, Liquid вылетели с турнира
Бокс13:40
"Я трижды ошибался относительно этого парня": Паркер дал оценку Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK