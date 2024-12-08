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Беринчик не выступит в андеркарде реванша Усик - Фьюри, но подтвержден бой Лапина

Соперником непобежденного украинца станет также небитый француз.
Сегодня, 08:42
Даниэль Лапин / Getty Images
Даниэль Лапин / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) не будет принимать участие в боксерском шоу 21 декабря в Саудовской Аравии, главным событием которого станет реванш между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Организатор вечера бокса глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх сначала, вероятнее всего, ошибочно опубликовал в сети X постер андеркарда, в котором значился поединок украинца против Сэма Ноукса (16-0, 14 КО), но этот бой не состоится.

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Кроме того, британец только 7 декабря отбоксировал против соотечественника Райана Уолша (29-5-2, 13 КО), одержав победу единогласным решением судей.

Позже организатор боксерского шоу представил новый список боев андеркарда - уже без Беринчика, но с подтверждением поединка другого украинского боксера, непобежденного представителя полутяжелого веса Даниэля Лапина (9-0, 3 КО).

Соперником украинца станет также небитый француз Дилан Колин (14-0, 4 КО). На кону боя будут стоять титулы украинского боксера IBF Intercontinental и WBA Continental.

Напомним, что в андеркарде реванша Усик - Фьюри, который состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, также выступит бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук.

Ранее сообщалось, что Богачук получил нового соперника после внезапной болезни Исраиля Мадримова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Денис Беринчик Даниэль Лапин

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