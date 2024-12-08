Богачук получил нового соперника после внезапной болезни Мадримова
Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 КО) в своем ближайшем бою не подерется с экс-обладателем титула в дивизионе Исраилем Мадримовым (10-1-1, 7 КО).
Узбекистанский боксер из-за болезни снялся с боя, который должен был состояться в андеркарде реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри.
Как сообщил организатор боксерского шоу глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, официальной причиной отказа Мадримова от поединка с Богачуком является острый бронхит.
Читай также: "Это выглядит как шутка": Богачук разозлился на объявление боя Мадримов – Ортис
Теперь Мадримов будет отдыхать и восстанавливаться перед запланированным на 22 февраля боем с временным чемпионом WBC Верджилом Ортисом (22-0, 21 КО), который был анонсирован уже после утверждения боя с Богачуком.
Украинскому боксеру сразу подобрали нового соперника, которым станет британец Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 КО).
Бой Богачука и Дэвиса состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Богачук назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!