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"Это выглядит как шутка": Богачук разозлился на объявление боя Мадримов – Ортис

Украинец намерен сорвать все планы своего следующего соперника.
Сегодня, 07:38
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук высказался по поводу объявление боя между его будущим соперником Исраилем Мадримовым и Верджилом Ортисом.

По словам боксера, это не профессионально, так что он собирается сорвать планы.

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"Это все выглядит как шутка. Ладно, если бы они говорили, что может быть после нашего боя... но они уже официально объявили следующий поединок. Для меня это несерьезно.

Вы можете планировать будущие поединки, но это не футбол. Бокс - совсем другой вид спорта. Один удар может изменить все, изменить вашу карьеру. Так что для меня все это несерьезно. Это выглядит как шутка, понимаете? В боксе, вы не можете предугадать, что произойдет в следующем бою", - сказал Богачук для Boxing News 24.

Сергей и Исраил проведут бой 21-го декабря, а поединок между Мадримов и Ортисом назначен на 22-февраля.

Ранее Шелестюк объявил о своем возвращении на ринг.

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