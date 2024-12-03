"Психология российского военного": Экс-соперник Фьюри сделал дикое заявление об Усике

Диллиан Уайт, бывший претендент на титул в супертяжелом весе и экс-соперник Тайсона Фьюри, высказался о его реванше с чемпионом по версиям WBA, WBO и WBC Александром Усиком.

Британский боксер вроде и расхвалил украинца за первый бой, но в то же время дал ему неуместную характеристику, сравнив с российским военным.

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"Достаточно сложный поединок. В первом бою Усик показал несколько вещей, которые он показывал только в любителях. Мы знали, насколько он хороший боксер, он технический гений, но после того, что он показал в бою с Фьюри, я поднял руки и сказал: этот парень замечательный.

Я верю, что Фьюри до сих пор способен победить, потому что он просто больше. Он должен провести такой бой, который провел против Деонтея Уайлдера во втором поединке. Это единственный шанс.

Но никогда не знаешь, чего от Тайсона ожидать, не знаешь, что он делает, что собирается делать. Он встает утром и не знает, что будет делать в обед. У него может быть отличный тренировочный лагерь, но в вечер боя что-то переключит. А у Усика психология российского военного - выполнять свою задачу и двигаться вперед", - сказал Уайт в комментарии talkSPORT Boxing.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.

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