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"Крови не будет": промоутер высказался о реванше Усик - Фьюри

Уоррен сделал важное заявление о провокациях.
Сегодня, 14:50
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Функционер дал обещание, что команда британца не создавать конфликты.

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"Больше никаких конфликтов. Крови не будет. Не нужно этих провокаций и перепалок перед таким событием. 

Нас ждет встреча лучших боксеров 21 века. Все, кто хоть отдаленно слышал про бокс, 21 декабря будут смотреть реванш. Я уверен, что Фьюри наконец-то остановит Усика", - отметил промоутер для Dazn.

Напомним, перед первым боем Джон Фьюри, отец Тайсона, устроил перепалку с представителями Усика, в результате чего ударил одного их члена команды украинца.

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Реванш запланирован на 21 декабря.

Ранее был объявлен следующий соперник Дюбуа и назначена дата боя.

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