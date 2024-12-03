"Крови не будет": промоутер высказался о реванше Усик - Фьюри
Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Функционер дал обещание, что команда британца не создавать конфликты.
Читай также: Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
"Больше никаких конфликтов. Крови не будет. Не нужно этих провокаций и перепалок перед таким событием.
Нас ждет встреча лучших боксеров 21 века. Все, кто хоть отдаленно слышал про бокс, 21 декабря будут смотреть реванш. Я уверен, что Фьюри наконец-то остановит Усика", - отметил промоутер для Dazn.
Напомним, перед первым боем Джон Фьюри, отец Тайсона, устроил перепалку с представителями Усика, в результате чего ударил одного их члена команды украинца.
В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Реванш запланирован на 21 декабря.
Ранее был объявлен следующий соперник Дюбуа и назначена дата боя.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!