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"Крутое столкновение стилей": Президент WBO оценил бой Беринчика с Дэвисом

Глава боксерской организации поделился мнением о поединке украинского чемпиона.
Сегодня, 18:54
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери высказался о предстоящем бое их чемпиона в легком весе Дениса Беринчика против обязательного претендента Кишона Дэвиса.

По словам главы WBO, он ожидает увидеть отличное противостояние.

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"Беринчик стал чемпионом WBO в легком весе, одержав победу над Эмануэлем Наваррете, который стремился стать чемпионом в четвертой категории. И Беринчик много лет занимал первую строчку рейтинга. Его промоутер - мой хороший друг Алекс Красюк - постоянно продвигал своего боксера к бою за титул чемпиона мира. Беринчик - воин, он также присоединился к украинскому войску, и мы поддерживаем его в этом. Мы очень гордимся Беринчиком как чемпионом.

Теперь в начале следующего года он встретится с обязательным претендентом Кишоном Дэвисом. Это отличный бой, крутое столкновение стилей. Это будет противостояние опыта с новым поколением в лице Дэвиса. Беринчик - участник Олимпиады, так же как и Кишон. Посмотрим, как он пройдет. Всего Беринчику хорошего", - приводит слова Оливьери LuckyPunch.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden Hula Theater в Нью-Йорке.

Ранее менеджер назвал условие, при котором Василий Ломаченко проведет бой бой в 2025 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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