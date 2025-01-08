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"Не расслабляйся, легко не будет": Беринчик обратился к сопернику перед титульным боем

Украинский чемпион отреагировал на анонс своего ближайшего поединка.
Сегодня, 01:01
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик прокомментировал анонс своей дебютной защиты титула, которую он проведет против Кишона Дэвиса.

Украинский боксер пообещал американскому сопернику непростое противостояние в ринге.

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"Я не собираюсь делать громких заявлений или осыпать своего оппонента комплиментами. Скажу лишь одно. Не расслабляйся, парень. Это не будет легкий бой для тебя", - приводит слова Беринчика Fightnews.com.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее президент WBO оценил бой Беринчика с Дэвисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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