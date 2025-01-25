iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он выполнит свою работу": Тренер Дэвиса назвал ключ к успеху в бою с Беринчиком

Наставник американца рассказал, как его подопечному нужно действовать против украинца.
Сегодня, 09:48
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Брайан Макинтайр, тренер Кишона Дэвиса, поделился ожиданиями от будущего боя против чемпиона мира по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика.

По словам специалиста, чтобы добиться успеха, его подопечный должен оставаться самим собой и выполнить план на поединок.

Читай также: Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула

"Дэвис сосредоточен и выглядит чертовски острым. Я не могу дождаться, чтобы посмотреть, как он выйдет и выступит.

Кишону просто нужно оставаться самим собой в этом бою. Думаю, вы понимаете, что я имею ввиду? Нужно придерживаться плана на бой. Просто нужно быть уверенным в себе. Кишон один из тех бойцов, которых ты заводишь и отпускаешь, чтобы он делал свое дело. Этот парень выполнит свою работу.

Кишону нравится быть под давлением. Он из тех ребят, которые хотят, чтобы люди знали о нем, что он лучший. Он хочет выступать перед большой аудиторией", - сказал тренер в комментарии The Ring.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик обратился к Дэвису перед титульным боем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

Статьи по теме

Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула
Беринчик кратко обозначил свою цель после боя с Дэвисом Беринчик кратко обозначил свою цель после боя с Дэвисом
Australian Open-2025 (WTA): Обидчица Свитолиной обыграла в финале первую ракетку мира Australian Open-2025 (WTA): Обидчица Свитолиной обыграла в финале первую ракетку мира
Рома ведет переговоры о переходе конкурента для Довбика Рома ведет переговоры о переходе конкурента для Довбика
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: женской гонкой преследования и мужской эстафетой продолжится шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонке преследлвания на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Челси, Наполи - Ювентус, матчи Арсенала, Реала, Баварии
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Теннис13:15
Australian Open-2025 (WTA): Обидчица Свитолиной обыграла в финале первую ракетку мира
Европа12:58
Рома ведет переговоры о переходе конкурента для Довбика
Теннис12:52
Киз стала чемпионкой Australian Open, победив в финале Сабаленко
Бокс12:40
Промоутер нашел виновного в поражении Дюбуа от Усика
Бокс12:22
Бокс: расписание боев
Киберспорт12:15
NaVi сыграют с россиянами в полуфинале BLAST Bounty Spring 2025: онлайн-трансляция
Украина11:50
КДК УАФ отстранил известного украинского арбитра на три года
Биатлон11:25
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонке преследлвания на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Бокс11:00
Беллью предсказал победителя боя Джошуа - Фьюри
Бокс10:58
Альварес неоднозначно отреагировал на информацию о бое с Кроуфордом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK