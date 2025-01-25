"Он выполнит свою работу": Тренер Дэвиса назвал ключ к успеху в бою с Беринчиком

Наставник американца рассказал, как его подопечному нужно действовать против украинца.

Брайан Макинтайр, тренер Кишона Дэвиса, поделился ожиданиями от будущего боя против чемпиона мира по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика.

По словам специалиста, чтобы добиться успеха, его подопечный должен оставаться самим собой и выполнить план на поединок.

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"Дэвис сосредоточен и выглядит чертовски острым. Я не могу дождаться, чтобы посмотреть, как он выйдет и выступит.

Кишону просто нужно оставаться самим собой в этом бою. Думаю, вы понимаете, что я имею ввиду? Нужно придерживаться плана на бой. Просто нужно быть уверенным в себе. Кишон один из тех бойцов, которых ты заводишь и отпускаешь, чтобы он делал свое дело. Этот парень выполнит свою работу.

Кишону нравится быть под давлением. Он из тех ребят, которые хотят, чтобы люди знали о нем, что он лучший. Он хочет выступать перед большой аудиторией", - сказал тренер в комментарии The Ring.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик обратился к Дэвису перед титульным боем.

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