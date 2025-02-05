Дэвис дерзко предрек быструю победу над Беринчиком

Кейшон Дэвис поделился соображениями о грядущем бое против Дениса Беринчика. Размышления "Бизнесмена" о поединке блогер Шон Зиттель опубликовал на YouTube.

25-летний американец провел тренировку в компании друзей. Дэвис спросил у присутствующих, верят ли они в победу над чемпионом WBO. Получив утвердительные ответы, он решил заложиться на последний раунд боя.

Зиттель: Есть вопрос к тебе. В каком раунде ты остановишь Беринчика, чтобы мы могли заключить пари?

Дэвис: Возможно, в первом раунде.

Поединок Беринчик – Дэвис состоится 14 февраля в Нью-Йорке. Бой примет арена Мэдисон Сквер Гарден. Американец ни разу не проиграл в профи-ринге.

Напомним, украинец Сиренко начал тренировочный лагерь в Турции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!